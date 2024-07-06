Політика

Угорщина відмовилася прийняти главу МЗС ФРН
6 Липня 2024 10:49
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німеччина, Угорщина
Анналена Бербок у Києві під час спільної пресконференції з главою українського МЗС Дмитром Кулебою 21 травня 2024 року / Фото Auswärtiges Amt

Запланований на понеділок, 8 липня, візит міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок в Угорщину не відбудеться. Угорська сторона в останню хвилину скасувала її зустріч у Будапешті з главою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомили в МЗС ФРН увечері 5 липня, додавши, що візит Бербок до Будапешта відбудеться пізніше, пише DW.

Німецька сторона висловила жаль з приводу скасування візиту Анналени Бербок. “Серйозна і чесна розмова між двома міністрами закордонних справ була б вельми важливою після несподіваного і неузгодженого візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви”, – зазначив МЗС ФРН.

Угорщина з 1 липня очолила за ротацією головування в Євросоюзі. Прем’єр-міністр Угорщини Орбан 5 липня спровокував партнерів по ЄС і НАТО неузгодженим візитом до Москви для зустрічі з Путіним.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала ясно зрозуміти, що вона розцінює одноосібні дії Орбана як загрозу для довіри до Євросоюзу. Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц підкреслив, що Орбан їздить до Путіна як прем’єр-міністр Угорщини, а не як зовнішньополітичний представник Євросоюзу.


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