Кримінал

Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9
21 Жовтня 2024 13:20
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атаки ворога, запоріжжя
Наслідки удару / Запорізька ОВА

21 жовтня окупанти вдарили по житловому кварталу в Запоріжжі, в результаті чого  постраждали дев’ятеро людей.

Про це о 12:37 повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“До 9 людей збільшилася кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Двоє людей у тяжкому стані, 5 – у стані середньої важкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться  вдома”, – написав він.

Як поінформували в ДСНС, зранку російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору міста. Частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. 

“Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч. Вогнеборці приборкали пожежу у двох металевих гаражах”, – йдеться у повідомленні. 


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