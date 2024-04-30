Удар по Харкову: один загиблий, дев’ятеро поранених

Зранку 30 квітня росіяни здійснили атаку на Харків, мер міста Ігор Терехов повідомив про два прильоти, одна людина загинула, дев’ятеро мешканців поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні”.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння, також небезпека пов’язана з запуском керованих авіаційних бомб.

Терехов повідомив про два прильоти по цивільних об’єктах у Київському та Холодногірському районах.

“У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні”.

За його словами, попередньо одна людина загинула та двоє було поранено у Холодногірському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, загинуло двоє людей, шестеро було поранено.

Пізніше Терехов повідомив, що за уточненою інформацією одна людина загинула, ще семеро були поранені.

Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилась до дев’яти людей.

“Дев’ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова. Загиблий — 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення”.

За його словами, серед дев’яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами.

Також шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес.

Очільник ОВА розповів, що перше влучання було зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.