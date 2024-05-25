Удар по “Епіцентру” у Харкові: Вже четверо загиблих і 40 постраждалих

Удар російських авіабомб по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня прийшовся на центральну частину будівлі. Про це повідомила пресслужба “Епіцентру”.

“Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа”, — сказано у повідомленні.

Знищений “Епіцентр” у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.

На 20:50 відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених. Є люди, які вважаються зниклими безвісти.