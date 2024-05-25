Кримінал

Удар по “Епіцентру” у Харкові: Вже четверо загиблих і 40 постраждалих

25 Травня 2024 20:59
читать на русском →
харків, обстріли
Російська армія вдарила по “Епіцентру” двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області РФ / Фото “Телеграф”

Удар російських авіабомб по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня прийшовся на центральну частину будівлі. Про це повідомила пресслужба “Епіцентру”.

“Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа”, — сказано у повідомленні.

Знищений “Епіцентр” у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.

На 20:50 відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених. Є люди, які вважаються зниклими безвісти.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Травня 2024 20:59

Удар по “Епіцентру” у Харкові: Вже четверо загиблих і 40 постраждалих
25 Травня 2024 20:06

Війська РФ знову вдарили по центру Харкова, щонайменше 12 поранених
25 Травня 2024 19:41

Ворога повністю зупинено на напрямку Стрілеча-Глибоке під Харковом
25 Травня 2024 19:24

Окупанти знову вдарили по центру Харкова
25 Травня 2024 18:49

Кількість постраждалих внаслідок атаки на “Епіцентр” зросла до 35
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки