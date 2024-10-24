У застосунку “Армія+” запустили онлайн-навчання для військових

Міноборони оголосило про запуск онлайн-навчання для військових у мобільному застосунку “Армія+”.

За допомогою цього сервісу українські оборонці зможуть отримати доступ до верифікованих матеріалів із військової справи, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зараз у “Армія+” доступні такі курси: “Загальна підготовка”, “Побут у польових умовах” та “Безпілотниі системи”.

Кожен навчальний курс поділено на модулі з уроками, після яких учасники складають тести, а після завершення курсу – іспит.

Наразі Міноборони також працює над створенням нових курсів, як-от “Зв’язок на полі бою” та “Психологічна підготовка”.