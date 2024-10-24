Техно

У застосунку “Армія+” запустили онлайн-навчання для військових
24 Жовтня 2024 15:48
читать на русском →
армія, міноборони
Кадр з відео презентації “Армія+”

Міноборони оголосило про запуск онлайн-навчання для військових у мобільному застосунку “Армія+”.

За допомогою цього сервісу українські оборонці зможуть отримати доступ до верифікованих матеріалів із військової справи, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зараз у “Армія+” доступні такі курси: “Загальна підготовка”, “Побут у польових умовах” та “Безпілотниі системи”.

Кожен навчальний курс поділено на модулі з уроками, після яких учасники складають тести, а після завершення курсу – іспит.

Наразі Міноборони також працює над створенням нових курсів, як-от “Зв’язок на полі бою” та “Психологічна підготовка”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Жовтня 2024 14:17

У Києві затримали трьох посадовців ТЦК
24 Жовтня 2024 16:26

Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО (опитування)
24 Жовтня 2024 15:04

У ГУР попередили про підготовку мітингів-провокацій у містах України
24 Жовтня 2024 13:48

Саміт БРІКС: Сі Цзіньпін закликав до якнайшвидшої деескалації в Україні
24 Жовтня 2024 13:31

Атака на Куп’янськ: кількість поранених зросла до дев’яти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
усі думки