У застосунку “Армія+” запустили онлайн-навчання для військових

Міноборони оголосило про запуск онлайн-навчання для військових у мобільному застосунку “Армія+”.
За допомогою цього сервісу українські оборонці зможуть отримати доступ до верифікованих матеріалів із військової справи, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зараз у “Армія+” доступні такі курси: “Загальна підготовка”, “Побут у польових умовах” та “Безпілотниі системи”.
Кожен навчальний курс поділено на модулі з уроками, після яких учасники складають тести, а після завершення курсу – іспит.
Наразі Міноборони також працює над створенням нових курсів, як-от “Зв’язок на полі бою” та “Психологічна підготовка”.