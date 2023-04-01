Суспільство

У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ, – Генштаб

1 Квітня 2023 19:29
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генштаб, рф

В окупованому Токмаку Запорізької області росіяни обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області, повідомляють у Генштабі.

Зокрема, в місті Токмак на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто.

В свою чергу, представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.


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