У Запорізькій області чоловік кинув гранату в жінку з дитиною

У Запорізькій області у розпалі сварки чоловік кинув гранату до кімнати, де знаходилися його родичка з дитиною.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

“Жінка повідомила, що 57-річний родич, у якого вони з донькою тимчасово проживають, влаштував сварку й кинув до їхньої кімнати гранату. Через вибух заявниця отримала легкі тілесні ушкодження та контузію, дитина не постраждала”, – розповіли у поліції.

Потерпіла жінка та її 13-річна донька через бойові дії вимушено покинули рідний дім на Донеччині. Поки чоловік воює на фронті, вона тимчасово мешкає в оселі його дядька.

Господар будинку напідпитку систематично конфліктував із родичками. Так, чергова сварка закінчилась тим, що він кинув до їхньої кімнати гранату.

Чоловіка затримано, йому пред’явлено підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.