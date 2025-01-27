Кримінал

У Запорізькій області чоловік кинув гранату в жінку з дитиною
27 Січня 2025 18:19
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Наслідки вибуху гранати / Фото: Поліція Запорізької області
Наслідки вибуху гранати / Фото: Поліція Запорізької області

У Запорізькій області у розпалі сварки чоловік кинув гранату до кімнати, де знаходилися його родичка з дитиною.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

“Жінка повідомила, що 57-річний родич, у якого вони з донькою тимчасово проживають, влаштував сварку й кинув до їхньої кімнати гранату. Через вибух заявниця отримала легкі тілесні ушкодження та контузію, дитина не постраждала”, – розповіли у поліції.

Потерпіла жінка та її 13-річна донька через бойові дії вимушено покинули рідний дім на Донеччині. Поки чоловік воює на фронті, вона тимчасово мешкає в оселі його дядька.

Господар будинку напідпитку систематично конфліктував із родичками. Так, чергова сварка закінчилась тим, що він кинув до їхньої кімнати гранату.

Чоловіка затримано, йому пред’явлено підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.


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