Суспільство

СБУ затримала зрадника, який корегував удар по багатоповерхівці у Запоріжжі

18 Грудня 2023 11:13
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прокуратура, сбу, запоріжжя

У Запоріжжі затримали коригувальника, який передав російській ФСБ дані про наслідки влучання ворожих ракет по багатоповерхівці у місті 18 жовтня.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура, Служба безпеки України.

“Упродовж жовтня 2023 року він забезпечував ворога інформацією щодо дислокації Сил оборони України та геолокацією житлової та промислової  інфраструктури Запоріжжя. 

Встановлено, що одним із доручень його кремлівських кураторів було отримання та передача наслідків влучання 18 жовтня 2023 року російських ракет по багатоповерхівці у центрі міста. В ту ніч через ворожий обстріл загинуло пʼятеро людей, ще пʼять отримали поранення”.

За даними слідства, проросійськи налаштований житель Запоріжжя добровільно погодився  співпрацювати зі спецслужбами Росії. СБУ уточнює, що ворожим агентом був представник запорізького “Клубу воєнної реконструкції”, який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

Прокуратура повідомляє, що він збирав розвідані як самостійно, так і за допомогою осіб із числа родичів та знайомих. Зокрема, за даними СБУ, він сформував групу інформаторів з 4 людей. Вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.

Інформатори передавали дані організатору групи, а той – “звʼязковому” від ФСБ, який постійно перебуває на окупованій територій. Для законспірованої комунікації він обрав собі оперативний псевдонім “Палестинець”. Чоловік надсилав в анонімний чат одного з месенджерів зображення карт “Google maps” з позначками та дописами. 

СБУ повідомляє, що під час обшуків в нього та його поплічників вилучили  вогнепальну зброю та техніку із доказами злочину.

“Палестинцю” повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство, встановлюються інші учасники злочину.


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