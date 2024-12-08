У Запоріжжі ідентифікували загиблих внаслідок ворожого авіаудару

Криміналісти у Запоріжжі встановили особи семи громадян, які загинули внаслідок російського авіаудару 6 грудня. Ідентифікацію провели за допомогою ДНК-експертизи, зіставивши біологічні зразки жертв із матеріалами, взятими у їхніх родичів.

Того дня окупанти завдали удару авіабомбою ФАБ-250 з УМПК по житловому району міста. Внаслідок атаки загинуло 10 осіб. Сім із них загинули в автомобілях, що опинилися біля епіцентру вибуху, і тіла були сильно обгорілі, що унеможливлювало візуальне впізнання.

Для роботи фахівці залучили криміналістичну лабораторію, використавши генетичний аналізатор ANDE. Це дозволило точно ідентифікувати загиблих за ДНК-даними.