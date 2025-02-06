Суспільство

У Запоріжжі дрифтер на BMW отримав від патрульних сім протоколів за чотири дні (відео)
6 Лютого 2025 19:35
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Кадр з камери спостереження / Скриншот із відео
Кадр з камери спостереження / Скриншот із відео

Патрульні поліцейські у Запоріжжі склали на водія BMW сім адміністративних матеріалів за чотири дні. Копи покарали гонщика за створення аварійної обстановки та низку порушень ПДР.  

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Дрифт та небезпечні маневри на дорозі – це не кадри з фільму, а реальність, яку створював водій BMW M4”, – написав Білошицький.

Результат сім адміністративних матеріалів за чотири дні, зокрема:

  • протоколи за створення аварійної обстановки й невиконання вимог про зупинку (санкція передбачає позбавлення права керування);
  • постанови за порушення вимог дорожньої розмітки, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення користування сигналами зміни напрямку руху.

Також Білошицький висловив сподівання на швидкий розгляд відповідних законопроєктів, які покликані вплинути саме на такі ситуації. Йдеться про законопроєкт, який визначає “дрифт” як керування транспортним засобом у контрольованому заносі порушенням ПДР, та про так звані перехідні штрафні бали.


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