У Європі відмічено зростання антисемітських інцидентів

Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі за останні кілька днів досяг незвичайного рівня, європейські євреї знову живуть у страху, і це нагадує про найпохмуріші часи в історії людства, заявила Єврокомісія. У Німеччині кидають пляшки із запалювальною сумішшю в синагогу, у Франції малюють зірки Давида на будинках, в Австрії спаплюжено єврейський цвинтар, в Іспанії скоєно напади на єврейські магазини і синагоги, демонстранти в різних країнах скандують антисемітські гасла, йдеться у заяві ЄК.

“У ці важкі часи ЄС стоїть на боці своїх єврейських громад. Ми рішуче засуджуємо ці огидні дії. Вони розходяться з усім, за що виступає Європа. З нашими основними цінностями і нашим способом життя. З моделлю суспільства, яке ми представляємо – заснованого на рівності, інклюзивності та повній повазі прав людини”, – наголошується в документі. Єврокомісія наголосила, що ніхто – ні євреї, ні мусульмани, ні християни – не повинні жити у страху перед дискримінацією та насильством через свою релігію чи ідентичність. ЄС сповнений рішучості захищати благополуччя всіх етнічних, релігійних та інших груп, зазначається далі.

“Ми маємо дати відсіч цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, свідками яких ми стали останніми тижнями і яким немає місця в Європі. У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для реагування на такі інциденти: законодавство ЄС вважає злочином публічне підбурювання до ненависті” і насильству, воно встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями, які розпалюють ненависть, та злочинами на ґрунті ненависті”, – наголошується в заяві.

В останні тижні зростає кількість антисемітських інцидентів у Німеччині, Франції та інших країнах Європи на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та терористичним рухом ХАМАС. Глава МВС Франції Жеральд Дарманен 30 жовтня оголосив статистику, згідно з якою з 7 жовтня зареєстровано 819 антисемітських та антиізраїльських актів, що майже вдвічі перевищує показник за весь 2022 рік. Один із останніх інцидентів стався 5 листопада у французькому Ліоні, де було поранено ножем місцеву жительку єврейського походження. За словами 30-річної потерпілої, невідомий зателефонував їй у двері. Коли молода жінка відчинила двері, чоловік у масці завдав їй два удари ножем і втік. На вхідних дверях була намальована свастика.

У Німеччині також фіксується значне зростання числа злочинів антисемітської та антиізраїльської спрямованості, таких як спалювання ізраїльських прапорів чи антисемітські графіті. Кілька днів тому у ФРН заборонили діяльність ХАМАС та міжнародної мережі “Самідун”, а також закрили німецьке відділення цієї мережі, яка організовувала акції на підтримку палестинців. Віце-канцлер ФРН Роберт Хабек опублікував відео, в якому рішуче висловився проти антисемітизму та ненависті до Ізраїлю, а також різко розкритикував антисемітські тенденції серед німецьких мусульман, правих екстремістів та лівих активістів.