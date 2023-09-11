Політика

У Вірменії стартували спільні зі США військові навчання “Eagle Partner 2023”

11 Вересня 2023 15:10
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сша, вірменія

У Вірменії в понеділок стартували спільні зі США навчання “Eagle Partner 2023”, які триватимуть до 20 вересня.

Про це повідомляє News.am із посиланням на міноборони Вірменії.

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищити рівень злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок “Концепції оперативного потенціалу” програми НАТО “Партнерство заради миру”.


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