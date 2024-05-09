У Вірменії проходять протести проти територіальних поступок Азербайджану

У Єревані проходять масштабні протести проти територіальних поступок Азербайджану. Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Ніколи Пашиняня.

Про це повідомляє проєкт “Радіо Свобода” – “Радио Азатутюн”.

Захід очолює архієпископ Баграт Галстанян, якого підтримує вірменська церква. Він звинувачує адміністрацію Пашиняна в некомпетентності та неправильному управлінні та в тому, що Азербайджан відвоював регіони Нагірного Карабаху.

“Цей уряд повністю провалив управління країною і зламав всю її систему безпеки. Я готовий зустрітися [з Пашиняном] протягом години і обговорити всі умови відставки. Ви більше не маєте жодної форми влади в Республіці Вірменія”, — промовив Галстанян.

Він дав прем’єру годину, щоби подати у відставку, а парламент закликав оголосити вотум недовіри до Пашиняна. Архієпископ обіцяє ночувати на вулиці з протестувальниками, а від п’ятниці, 10 травня, ініціювати акції імпічменту та непокори по всій Вірменії.