У Вірменії антиурядовий мітинг

Жителі Єревана вийшли на стихійну акцію протесту проти прем’єра Нікола Пашиняна до уряду Вірменії. Демонстранти перекрили центральну площу Республіки та всі під’їзди до неї. Будівля уряду оточена поліцією.

Як повідомляє видання Медуза, протестувальники скандують гасла проти уряду Нікола Пашиняна і вимагають від нього втрутитися в ситуацію в Нагірному Карабасі і захистити вірменське населення регіону від обстрілів з боку азербайджанських військових.

Протестувальники періодично кидають у співробітників правоохоронних органів каміння і пластикові пляшки. Інформації про затриманих і постраждалих немає.

Будівля уряду оточена поліцією.

Акція протесту також пройшла біля російського посольства в Єревані.

Громадяни вимагали від російських миротворців, які дислокуються в Нагірному Карабасі, захистити жителів регіону від азербайджанської агресії.