У військових вишах України необхідно навчати згідно зі стандартами США – Калмикова

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що в Україні вже сьогодні у військових вишах необхідно навчати майбутніх сержантів та офіцерів, згідно зі стандартами Сполучених Штатів.

Про це посадовиця сказала під час зустрічі з представниками американської компанії Sonata, повідомили у Teleram-каналі Міноборони, передає Суспільне.

За словами Калмикової, водночас “дуже важливо змінювати військову культуру, адже від неї залежить майбутнє української армії”.

“Переконана, що масштабні навчання в Україні за допомогою спеціалістів США дозволять вирішити багато актуальних проблем в українському війську. Вдячна нашим американським друзям за готовність взаємодіяти, передавати свій досвід та знання”, — підкреслила заступниця глави МО.

У відомстві зазначили, компанія Sonata надає західну військову експертизу, консалтинг та матеріальну допомогу Україні. Цей процес відбувається в координації з Ukrainian Freedom Fund та Генштабом ЗСУ.

“Також у межах пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, що використовуються у Сполучених Штатах. Метою тестування стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами”, — додали у міністерстві.

