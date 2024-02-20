Політика

У військових вишах України необхідно навчати згідно зі стандартами США – Калмикова

20 Лютого 2024 16:55
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вуз, міноборони, сша
Наталія Калмикова / Getty Images

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що в Україні вже сьогодні у військових вишах необхідно навчати майбутніх сержантів та офіцерів, згідно зі стандартами Сполучених Штатів.

Про це посадовиця сказала під час зустрічі з представниками американської компанії Sonata, повідомили у Teleram-каналі Міноборони, передає Суспільне.

За словами Калмикової, водночас “дуже важливо змінювати військову культуру, адже від неї залежить майбутнє української армії”.

“Переконана, що масштабні навчання в Україні за допомогою спеціалістів США дозволять вирішити багато актуальних проблем в українському війську. Вдячна нашим американським друзям за готовність взаємодіяти, передавати свій досвід та знання”, — підкреслила заступниця глави МО.

У відомстві зазначили, компанія Sonata надає західну військову експертизу, консалтинг та матеріальну допомогу Україні. Цей процес відбувається в координації з Ukrainian Freedom Fund та Генштабом ЗСУ.

“Також у межах пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, що використовуються у Сполучених Штатах. Метою тестування стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами”, — додали у міністерстві.


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