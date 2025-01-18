У Вашингтоні пройшов марш протесту проти Трампа

У суботу, 18 січня, у Вашингтоні кілька тисяч людей, переважно жінок, вийшли на протест проти інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Учасниці маршу надягли рожеві шапки, які стали символом більш масштабного протесту, що відбувся під час першої інавгурації Трампа у 2017 році, пише Reuters.

Марш, відомий як «People’s March», стартував одночасно у трьох місцях неподалік Білого дому. Учасники зібралися під дощем у Франклін-парку, де вимагали гендерної справедливості та права на тілесну автономію. Інші групи зосередилися на питаннях демократії, імміграції та місцевих проблем Вашингтона. Кінцевою точкою маршу став Меморіал Лінкольна.

Хоча цього року акції проти інавгурації Трампа зібрали значно менше людей, ніж у 2017 році, вони залишаються символом незгоди. Втрата єдності в русі за права жінок після поразки віцепрезидентки Камали Гарріс на виборах у листопаді частково пояснює зменшення кількості протестувальників.

На акції продавали значки з написами #MeToo та «Love trumps hate», а також прапори маршу за $10. Демонстранти тримали плакати з написами «Феміністки проти фашистів» та «Люди понад політику».

Міні Тіммараджу, очільниця адвокаційної групи Reproductive Freedom for All, звернулася до учасників, наголосивши на важливості єдності.

«Сьогоднішня акція є цілющою для нас усіх у ці складні часи, коли на нас чекає екстремізм», — сказала вона. Тіммараджу також нагадала, що попри перемогу Трампа, підтримка прав на аборт залишається значною у суспільстві. Вона завершила свій виступ гаслом: «Ми — більшість!».

Марш організували спільно громадські організації, що відстоюють права жінок, екологію, громадянські свободи та репродуктивні права. Акція відбулася на тлі підготовки Дональда Трампа до офіційного вступу на посаду президента США у понеділок.