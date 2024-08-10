У трьох прикордонних з Україною регіонах Росії оголосили режим “КТО”

У Курській, Брянській і Бєлгородській областях Росії, що межують з Україною, в ніч на 10 серпня оголосили режим контртерористичної операції (КТО).

Як повідомили російські держагентства з посиланням на Національний антитерористичний комітет Росії, причиною цього є «підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України».

За повідомленням комітету, у зв’язку з режимом КТО у трьох регіонах Росії вживають «додаткові заходи для забезпечення безпеки, підтримки правопорядку і посилення захисту об’єктів».

Як пишуть росЗМІ, під час режиму контртерористичної операції влада отримує повноваження евакуювати громадян і автомобілі з певної території, відключати засоби зв’язку, контролювати телефонні переговори, а співробітники силових відомств можуть без санкції суду безперешкодно проникати в житлові або нежитлові приміщення і на територію будь-яких об’єктів, якщо цього вимагають заходи по боротьбі з тероризмом.

У Курській області Росії з 6 серпня продовжуються бойові дії після повідомлення про те, що до регіону зайшла українська армія. На тлі наступу в області 9 серпня оголосили надзвичайну ситуацію федерального масштабу.

Офіційно інформацію про бойові дії в Курській області Росії Київ не коментує. Президент України Володимир Зеленський на четвертий день рейду вперше згадав цю ділянку фронту, але не назвав її прямо. За словами Зеленського, на засіданні Ставки він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у тому числі «про українські оборонні дії на напрямках, звідки Росія била по українській території». Зеленський не уточнив, про які саме напрямки йдеться.