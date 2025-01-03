У Таїланді автобус із росіянами потрапив у ДТП: десятки постраждалих

Увечері 2 січня на в’їзді в місто Паттайя сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса та автомобіля Toyota Fortuner.

Про це повідомляє видання Matichon.

Автобус, у якому перебували 42 російських туристи, втратив керування, протаранив позашляховик та врізався в бетонну огорожу.

Кадри з камери спостереження / Фото: Matichon

Внаслідок аварії постраждали 32 туристи, зокрема троє пасажирів Toyota, які отримали серйозні травми. 74-річний водій автобуса також був серйозно травмований.

Обидва транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

Повідомляється, що водій автобуса, ймовірно, не впорався з керуванням. Поліція наразі розслідує обставини аварії, перевіряє записи з камер спостереження та збирає додаткові дані для встановлення причин зіткнення.