Суспільство

У Таїланді автобус із росіянами потрапив у ДТП: десятки постраждалих
3 Січня 2025 09:29
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дтп
ДТП з туристичним автобусом в Таїланді / Фото: Matichon

Увечері 2 січня на в’їзді в місто Паттайя сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса та автомобіля Toyota Fortuner.

Про це повідомляє видання Matichon.

Автобус, у якому перебували 42 російських туристи, втратив керування, протаранив позашляховик та врізався в бетонну огорожу.

Кадри з камери спостереження / Фото: Matichon

Внаслідок аварії постраждали 32 туристи, зокрема троє пасажирів Toyota, які отримали серйозні травми. 74-річний водій автобуса також був серйозно травмований.

Обидва транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

Повідомляється, що водій автобуса, ймовірно, не впорався з керуванням. Поліція наразі розслідує обставини аварії, перевіряє записи з камер спостереження та збирає додаткові дані для встановлення причин зіткнення.


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