Суспільство

У Сумській області спалахнула масштабна пожежа через атаку РФ (відео)
11 Березня 2025 10:51
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Пожежа на місці обстрілу в Сумській області / Фото: ДСНС
Пожежа на місці обстрілу в Сумській області / Фото: ДСНС

На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською атакою по одному з прикордонних населених пунктів вночі 11 березня.

Про це повідомили в ДСНС України.

За попередніми даними, одна людина зазнала поранень. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.

“У результаті ударів виникло масштабне загоряння в житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу”, – розповіли в ДСНС.

За даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

Найбільше постраждала Хотінська громада: внаслідок атаки одну людину поранено, пошкоджено чотири двоповерхові багатоквартирні житлові будинки, приватний житловий будинок, три автомобілі.


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