У Steam вийшла гра про життя в харківському метро у перші дні вторгнення

Українська гра “Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv” (“Двадцять другий: історії підземного Харкова”) вийшла у найбільшому магазині цифрових ігор Steam.

Про це повідомляє dev.ua.

Події у грі розгортаються від першої особи — вчителя історії, який намагається обжитися на станції харківського метро “23 серпня”. Протягом шести днів персонаж має готуватися до уроків, облаштувати укриття, допомагати іншим людям, які переховуються в підземці.

“2022 рік. Харків атакують з боку кордону. Люди, шукаючи захисту від бомб та ракет, спустилися в метро, яке стало справжнім бункером для містян. Ви — одні з тих, хто був у підземці на початку повномасштабної війни. Тож тепер у вас здебільшого підземне життя”, — йдеться в анотації.

В Україні гру можна безкоштовно завантажити з Google-диска розробника — або ж придбати у Steam за 50 гривень.

85 % грошей з продажів підуть на потреби спецпідрозділу ГУР МОУ Kraken, який також згадано в сюжеті візуальної новели.