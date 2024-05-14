Техно

У США випробували безпілотний HIMARS

14 Травня 2024 16:16
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зброя, сша
Безпілотна пускова установка AML (Autonomous Multi-domain Launcher) / Фото: US Army

Армія США вперше провела випробування прототипу безпілотної пускової установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS).

Армія розглядає цю пускову систему, як спосіб збільшити свої можливості нанесення наземних ударів по цілях на суші і на морі без необхідності залучення великої кількості додаткового персоналу, повідомляє The War Zone.

Прототип AML побудований на базі артилерійської реактивної системи високої мобільності M142 HIMARS, але зовні відрізняється відсутністю кабіни для екіпажу. Спереду розташоване моторне відділення та засоби управління.

Система може автономно рухатися за закладеним маршрутом між визначеними точками, зокрема у складі колони.

Також за потреби оператор може керувати пусковою установкою AML, перебуваючи поруч або на невеликій відстані від неї.


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