У США розробляють для України новий авіаційний боєприпас, – Aviation Week

США розробляють недорогий та простий у виробництві високоточний авіаційний боєприпас із дальністю понад 400 кілометрів спеціально для України.

Про це стало відомо із запиту Управління озброєнь Центру контролю за життєвим циклом Повітряних сил США (AFLCMC), повідомляє Aviation Week.

Відповідно до запиту, Повітряні сили країни “прагнуть профінансувати початковий етап розробки нового авіаційного боєприпасу під назвою ERAM”.

У документі зазначається, що він “матиме ключове значення у посиленні спроможностей України та має стати доступним типом озброєння, адаптованим до масового виробництва”.

Однак це не перша згадка самого проєкту ERAM. Ще в січні цього року Повітряні сили США оприлюднили вимоги до нового високоточного боєприпасу.

Відповідно до них, він мав розміщуватися на авіаційній платформі та розвивати дозвукову швидкість 200 м/с , долаючи відстань не менше 250 морських миль (463 км).

ERAM повинен оснащуватись бойовою частиною вагою близько 500 фунтів (250 кг), яка матиме належний проникаючий та уламково-фугасний ефект. Вона має споряджатися підривником із кількома режимами роботи.

Важливою вимогою до ERAM є можливість його швидкого масштабування виробництва: більше 1000 боєприпасів на рік через 24 місяці після укладання контракту.