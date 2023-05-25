У США немає сумнівів у спроможності України забезпечити збереження переданої зброї

Уряд США висловив упевненість у спроможності України забезпечити збереження зброї, що надається США, щоб не допустити її ненавмисного використання.

«Уряд України продемонстрував, що він серйозно ставиться до відповідальності за безпеку зброї», – цитує представника Держдепартаменту Метью Міллера Голос Америки.

Міллер заявив про це, коментуючи твердження, що противники російського уряду використали техніку американського виробництва під час вторгнення до Білгородської області цього тижня.

“Це було предметом діалогу між США та Україною ще до конфлікту, коли ми почали надавати їм допомогу, необхідну для самооборони”, – сказав Міллер.

«Ми й далі стежитимемо, щоб допомога, яку ми їм надаємо, відповідала американським законам та іншим вимогам, – додав представник зовнішньополітичного відомства. – І ми й далі доводитимемо до української сторони те, що було нашою дуже чіткою політикою, а саме те, що ми не заохочуємо і не підтримуємо атаки за межами України».

«Ми й далі вестимемо ці розмови з ними в негласному порядку, – зазначив він. – Але, як я вже сказав, поки ми вивчаємо це питання, не варто передбачати можливі дії, поки ми не дійшли висновку про те, що сталося насправді».