Політика

У США не побачили необхідності коригувати ядерну доктрину у зв’язку зі зміною політики РФ, – Bloomberg
19 Листопада 2024 18:20
читать на русском →
росія, сша, ядерна зброя
Пускова установка 15У175М комплексу РС-24 Ярс / Фото: ЗМІ РФ

США не бачать необхідності коригувати власну ядерну доктрину у зв’язку зі зміною політики Росії у сфері ядерного стримування, заявив представник Ради національної безпеки країни агентству Bloomberg.

За словами співрозмовника Bloomberg, Москва сигналізувала про оновлення доктрини протягом кількох тижнів, і адміністрація президента США Джо Байдена “не була здивована”. Зміну ядерної політики Москвою джерело Bloomberg назвало ще одним прикладом безвідповідальної риторики з боку Росії, яку в США спостерігають протягом останніх двох років.

Чиновник додав, що рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети великої дальності було “добре відомо заздалегідь”, коли він заявив, що відреагує на перекидання північнокорейських військ до Росії.

Оновити доктрину ядерного стримування Володимир Путін пропонував наприкінці вересня на засіданні Радбезу, а 19 листопада підписав відповідний указ. Оновлена доктрина передбачає, що підставою для нанесення ядерного удару може стати “агресія з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави”, а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 20:07

Данія передала Україні 6 винищувачів F-16, на черзі ще 13
19 Листопада 2024 17:59

З початку року Україна виготовила понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів
19 Листопада 2024 17:30

Зеленський прокоментував удар по російському арсеналу під Брянськом
19 Листопада 2024 16:22

У Глухові завершили рятувальну операцію: росіяни вбили 12 людей
19 Листопада 2024 14:55

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки