У США не побачили необхідності коригувати ядерну доктрину у зв’язку зі зміною політики РФ, – Bloomberg

США не бачать необхідності коригувати власну ядерну доктрину у зв’язку зі зміною політики Росії у сфері ядерного стримування, заявив представник Ради національної безпеки країни агентству Bloomberg.

За словами співрозмовника Bloomberg, Москва сигналізувала про оновлення доктрини протягом кількох тижнів, і адміністрація президента США Джо Байдена “не була здивована”. Зміну ядерної політики Москвою джерело Bloomberg назвало ще одним прикладом безвідповідальної риторики з боку Росії, яку в США спостерігають протягом останніх двох років.

Чиновник додав, що рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети великої дальності було “добре відомо заздалегідь”, коли він заявив, що відреагує на перекидання північнокорейських військ до Росії.

Оновити доктрину ядерного стримування Володимир Путін пропонував наприкінці вересня на засіданні Радбезу, а 19 листопада підписав відповідний указ. Оновлена доктрина передбачає, що підставою для нанесення ядерного удару може стати “агресія з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави”, а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.