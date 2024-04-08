Суспільство

У Смоленській області обвалився шляхопровід

8 Квітня 2024 19:55
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росія
Панінський міст рухнув в місті Вязьма Смоленської області / Фото Baza

У місті Вязьма Смоленської області в понеділок обвалився шляхопровід – Панінський автомобільний міст над залізницею. З висоти впали легковий автомобіль і вантажівка, які їхали по мосту. Жінка, яка перебувала в легковому автомобілі, загинула. Водій вантажівки госпіталізований у важкому стані.

Загалом постраждали п’ятеро осіб, повідомила регіональна прес-служба МНС. Їм надають медичну допомогу.

Через аварію пошкоджено залізничні колії на перегоні Вязьма – Семльово. Рух поїздів там призупинено. У момент події на ділянці не було потягів, зараз там проходять роботи з розчищення колій.

Перегін Вязьма – Семльово має важливе транспортне значення. Він є частиною залізниці Москва – Мінськ, по ньому між Росією і Білоруссю можуть доставлятися, зокрема, і військові вантажі.

Крім того, повідомляє місцева влада, через обвалення моста в районі пошкоджено мережі газопостачання. Близько 8,8 тис. осіб і 69 юридичних осіб залишилися без газу. Тривають ремонтні роботи.


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