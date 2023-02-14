Кримінал

У Слов’янську піймали “ідейного” агента рф

14 Лютого 2023 12:19
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сбу

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора.

Як повідомили в СБУ, він пішов на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів. Більше того, проявивши свою «користь» для рашистів, він планував вступити до лав терористичної організації «днр».

Саме тому чоловік активно допомагав агресору розвідувати місця розташування та маршрути переміщення українських Сил оборони.

Крім цього, агент передавав ворогу локації цивільної та критичної інфраструктури поблизу лінії фронту.

Цю інформацію окупанти використовували для нанесення масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій.

Для збору розвідданих він здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації.

Зібрані відомості надсилав представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані електронні канали зв’язку.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон, що містить докази листування із ворогом, а також чернетку заяви, в якій фігурант просив прийняти його до лав окупантів.

Наразі йому повідомлено про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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