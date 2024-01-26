У Словаччині тисячі людей вийшли на антиурядові протести

У Словаччині тисячі людей напередодні, 25 січня, приєдналися до вуличних протестів по всій країні проти плану прем’єр-міністра Роберта Фіцо внести зміни до кримінального кодексу і ліквідувати національну прокуратуру.

Про це повідомляє AP.

У четвер протести відбулися у двох десятках міст, включно зі столицею, і поширилися також на Прагу і Брно в Чехії, Краків у Польщі та Париж.

“Ми не готові здаватися. Ми посилимо наш тиск. Ми будемо захищати справедливість і свободу в нашій країні”, — сказав лідер опозиційної ліберальної партії “Прогресивна Словаччина” Міхал Шимечка на мітингу в Братиславі.

Люди скандували “Мафія, мафія” і “Фіцо — бандит”.

Як пише видання Aktuality, на протести у столиці Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей.

План, схвалений коаліційним урядом Фіцо, передбачає ліквідацію спеціальної прокуратури, яка займається такими серйозними злочинами, як хабарництво, організована злочинність та екстремізм. Ці справи хочуть передати регіональним прокуратурам, які не займалися такими злочинами протягом 20 років. Заплановані зміни також передбачають пом’якшення покарань за корупційні та деякі інші злочини, включаючи можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.