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У Словаччині на полігоні стався вибух під час випробувань гаубиці Zuzana 2 для України
25 Лютого 2025 14:34
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Дві САУ Zuzana 2 для України зі Словаччини / Фото ілюстративне: mil.in.ua
Дві САУ Zuzana 2 для України зі Словаччини / Фото ілюстративне: mil.in.ua

Вибух на військовому полігоні Загір’я у Словаччині пролунав сьогодні, 25 лютого, близько 8:00. За попередніми даними, інцидент стався під час випробовування однієї з нових гаубиць Zuzana 2, які Словаччина виробляє для України. Двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє видання Denník N.

За неофіційною інформацією, гаубиця Zuzana 2 проходила випробування перед остаточною передачею замовнику. Міністр оборони Роберт Каліняк підтвердив, що вибух стався під час випробувальних стрільб, причина інциденту невідома і розслідується поліцією.

“Чи це була несправність порохових зарядів, чи несправність боєприпасів, чи несправність самої системи озброєння”, – цитує видання Каліняка.

Двоє техніків отримали поранення: обидва притомні, спілкуються і перебувають у стабільному стані.

Як повідомлялося раніше, не виключено, що вибух стався в пороховому заряді великокаліберного снаряда.


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