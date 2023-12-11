У Швейцарії через стрілянину загинуло двоє людей

У Швейцарії, в адміністративному центрі Сьйон, 11 грудня чоловік відкрив стрілянину та вбив двох людей. Поліція веде операцію, щоб упіймати стрілка.

Про це повідомила поліція кантону Вале, де розташоване місто Сьйон.

Близько 8-ї ранку в понеділок у Сьйоні чоловік розпочав стрілянину. Двоє людей загинули, ще одна отримала поранення. Поліції поки не відомі мотиви чоловіка. Попередні дані розслідування свідчать, що він був знайомий із жертвами.

Пізніше поліція кантону назвала ім’я імовірного злочинця, якого все ще розшукують. Це Робін Себастьєн, народжений 5 серпня 1887 року. Зловмисник міг перебувати за кермом свого автомобіля з реєстраційним номером ВС 469’678, Peugeot 206 кабріолет сірого кольору.

Правоохоронці створили пошукову групу для затримання злочинця. Прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства однієї з жертв. Свідків злочину або тих, хто знає про місце перебування фігуранти, просять розповісти про це поліції.