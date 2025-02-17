Політика

У Саудівську Аравію на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков, – Кремль
17 Лютого 2025 12:15
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Глава МЗС Росії Сергій Лавров і помічник президента РФ Юрій Ушаков за дорученням Володимира Путіна вирушать до Саудівської Аравії на зустріч із представниками США, повідомив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, зустріч відбудеться 18 лютого і буде присвячена “відновленню всього комплексу російсько-американських відносин”, а також “підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів”.

Пєсков відмовився коментувати візит до Саудівської Аравії голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва. Bloomberg повідомляв, що він увійде до російської переговорної групи.

Саудівську Аравію, за словами прес-секретаря президента РФ, обрали місцем переговорів, тому що вона влаштовує і російську, і американську сторону.


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