Економіка

У Росії запропонували запровадити “податок на яйця”

3 Грудня 2023 16:38
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росія

Член комітету Держдуми РФ з бюджету та податків Євген Федоров вважає, що піднімати демографію в Росії потрібно різними способами. У тому числі не лише за рахунок народження дітей, а й завдяки міграційним потокам, повідомляє “Говорить Москва”.

На думку чиновника, якщо коштів на фінансування маткапіталу буде недостатньо, то в Росії необхідно буде запровадити податок на бездітність. Це, як вважає Федоров, буде не покарання, а спосіб вирішення проблеми.

За часів СРСР існував податок на бездітність, він був запроваджений 21 листопада 1941 року і проіснував до розпаду “совка”. Офіційно він називався “Податок на холостяків, самотніх та малосімейних громадян”, але в народі його прозвали “податком на яйця”.

Оподаткуванню підлягали особи певного вікового діапазону: чоловіки від 20 до 50, і навіть незаміжні жінки від 20 до 45 років, які не мали нащадків, повинні були щомісячно відраховувати 6% своєї зарплати, що становило приблизно 8-9 карбованців.


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