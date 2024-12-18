У Росії іноземців каратимуть за підтримку “противника”

Депутати Держдуми РФ ухвалили законопроєкт, спрямований на боротьбу з “розвідувально-підривною та диверсійно-терористичною діяльністю” проти Росії.

Про це йдеться на сайті Держдуми.

Закон передбачає відповідальність для іноземних громадян, які, перебуваючи на території РФ, надають фінансову, консультаційну або іншу допомогу противнику в діях, що загрожують безпеці країни.

“Раніше такої відповідальності для іноземців не існувало. Тепер їх також каратимуть за конфіденційне співробітництво з ворогом”, — зазначив голова Комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.

Крім того, поправки прирівнюють до державної зради не лише вступ до збройних сил противника, а й добровільне працевлаштування в організації, які ведуть діяльність проти Росії.

“У нинішніх умовах бойових дій за суверенітет нашої країни не може бути нейтральних або мирних організацій серед ворогів. Будь-яка діяльність на користь противника на території РФ має бути суворо покарана, аж до довічного ув’язнення”, — підсумував Піскарьов.