Суспільство

У РФ заявили про атаку дронів на нафтогазові підприємства

28 Листопада 2023 07:26
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росія

У Росії заявили, що нібито “українські безпілотники” здійснили атаку на два об’єкти енергетичного сектора в Калузькій і Тверській областях. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Згідно із заявою, в ніч із 26 листопада на території ТОВ Перший Завод у Калузькій області впав безпілотник у порожній резервуар для зберігання пального об’ємом 5 000 кубічних метрів. Зазначене підприємство займається перероблюванням нафти.

Також наголошується, що вранці того ж дня безпілотник потрапив на територію Торжокського ЛВУМГ Газпрому в Тверській області і, імовірно, впав за два метри від газової труби. Це підприємство є оператором магістральних газопроводів.


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