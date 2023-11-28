У РФ заявили про атаку дронів на нафтогазові підприємства

У Росії заявили, що нібито “українські безпілотники” здійснили атаку на два об’єкти енергетичного сектора в Калузькій і Тверській областях. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Згідно із заявою, в ніч із 26 листопада на території ТОВ Перший Завод у Калузькій області впав безпілотник у порожній резервуар для зберігання пального об’ємом 5 000 кубічних метрів. Зазначене підприємство займається перероблюванням нафти.

Також наголошується, що вранці того ж дня безпілотник потрапив на територію Торжокського ЛВУМГ Газпрому в Тверській області і, імовірно, впав за два метри від газової труби. Це підприємство є оператором магістральних газопроводів.