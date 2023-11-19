У РФ заявили про атаку дрона на Москву

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони припинили над Богородським міським округом атаку безпілотника на столицю РФ. Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків немає, на місці працюють екстрені служби, повідомив він у Telegram. Міністерство оборони Росії уточнило, що БПЛА було збито 19 листопада о 01:00.

Востаннє про знищення безпілотника, який летів на Москву, повідомлялося 7 жовтня. Тоді Собянін заявив, що БПЛА було збито силами ППО в Істринському міському окрузі Московської області. Голова Істри Тетяна Вітушева пізніше повідомила, що безпілотник ніс 10 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті.