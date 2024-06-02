Кримінал

У РФ вантажівка зі снарядами для РСЗВ потрапила у ДТП, є постраждалі

2 Червня 2024 11:33
росія, дтп
Ілюстративне фото / Фото РИА Новости

Вантажівка зі снарядами для системи залпового вогню потрапила в масову ДТП у Володимирській області. Кілька людей дістали поранення, повідомляє “База”.

Аварія сталася 31 травня на трасі М7 “Волга”. За попередніми даними, кілька вантажівок Міноборони РФ перевозили снаряди для РЗСО “Ураган”. 61-річний водій одного з КАМАЗів не витримав дистанцію від напарника, який їхав попереду вантажівки, і в’їхав у неї. Від удару перший автомобіль протаранив “Ладу Ларгус”, яка їхала попереду, а та влетіла у два інших автомобілі.

Серйозних травм зазнав винуватець ДТП, його госпіталізовано із закритим переломом грудини та ніг. Жінка, яка сиділа за кермом одного з легковиків, також дістала травму голови і була доставлена в лікарню. Снаряди не були зведені і не здетонували. Їх відвезуть до місця призначення вбивати українців.


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