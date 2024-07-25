У РФ швидкість завантаження YouTube на комп’ютерах знизиться до 70%

Швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп’ютерах у Росії може знизитися до 40% до кінця поточного тижня, заявив член комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

За його словами, до кінця наступного тижня швидкість завантаження YouTube знизиться до 70%. Водночас захід щодо уповільнення відеохостингу торкнеться тільки “десктопних версій” ютуба, а на мобільний зв’язок його поширювати поки не будуть.

У своєму повідомленні депутат назвав “деградацію” ютьюба “наслідком антиросійської політики хостингу” і “вимушеним кроком” проти адміністрації ресурсу, яка “як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати та ігнорувати наше законодавство”.

Найбільша російська телекомунікаційна компанія “Ростелеком” ще 12 липня попередила про можливі проблеми в роботі YouTube “через технічні проблеми в роботі обладнання Google”.

Водночас за даними “Газеты.ру”, YouTube у Росії “планують остаточно заблокувати” у вересні.