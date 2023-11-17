У прибережних селищах та містах Херсонщини ввели “сухий закон”

У 160 населених пунктах Херсонської області заборонили продаж алкоголю.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах.

“Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади.

Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку”.

Прокудін уточнив, що йдеться про 160 населених пунктів, які розташовані в 30-кілометровій зоні від річки Дніпро.

Крім того, до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення – захисники і захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Також в області посилюють роботу з мобілізації і заборонили публікацію фото та відео, за якими можна “точно визначити місце російського прильоту”.

Прокудін додав, що на Херсонщині підсилюють обладнанням мобільні групи, які виявляють і нищать російські безпілотники.

Крім того, в одному з населених пунктів Чорнобаївської громади буде створено модульне містечко для жителів області, котрі втратили домівки.

Рішення прийняті на засіданні Ради оборони Херсонщини.