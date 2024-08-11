У понеділок Польща розпочинає ремонтні роботи в одному з пунктів пропуску

З понеділка, 12 серпня, розпочнуться ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску «Гребенне — Рава-Руська». Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в’їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в’їзд в Україну.

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року.

“Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону”.