Суспільство

У понеділок Польща розпочинає ремонтні роботи в одному з пунктів пропуску
11 Серпня 2024 20:40
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Пункт пропуску "Рава-Руська". Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

З понеділка, 12 серпня, розпочнуться ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску «Гребенне — Рава-Руська». Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в’їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в’їзд в Україну.

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року.

“Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону”.


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