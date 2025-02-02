У Полтаві з-під завалів дістали ще два тіла

У Полтаві кількість загиблих унаслідок завданого 1 лютого російського ракетного удару зросла до 14, серед загиблих двоє дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«17 людей постраждали, серед них четверо дітей. 22 – врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них – 11 дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – указали рятувальники.

За даними місцевої влади, російські війська 1 лютого завдали ракетного удару по Полтаві, поціливши по багатоповерхівці – зруйнований під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Також пошкоджені 18 багатоквартирних будинків та дитсадок, які розташовані поруч.

В Офісі генпрокурора повідомили, що, за попередніми даними, удару було завдано ракетою Х-22.