Політика

У Польщі завершили підрахунок понад 99% голосів

17 Жовтня 2023 07:49
читать на русском →
польща, вибори

У Польщі після підрахунку 99% голосів результати майже співпали з екзитполом та підтверджують шанси на зміну влади у Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Результат керівної партії “Право і справедливість” виявився дещо нижчим, ніж прогноз екзитполу – 35,44% (прогноз – 36,6%). Так само дещо менший результат ключового опозиційного блоку “Громадянська платформа”  – 30,65% (прогноз – 31%).

“Третій шлях” набрав більше, ніж прогнозували – 14,41% (екзитпол – 13,5%).

“Лівиця” отримала 8.59% (екзитпол – 8,6%), а крайня права і антиукраїнська “Конфедерація” – 7,16%, майже на процентний пункт більше за прогноз екзитполу (6,4%).

Таким чином, “Громадянська платформа, “Третій шлях” і “Лівиця” отримують шанс сформувати уряд.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Жовтня 2023 10:39

У Польщі підрахували 100% голосів на парламентських виборах
17 Жовтня 2023 08:43

Російські окупанти завдали удару по центру Слов’янська, влучили у гуртожиток
17 Жовтня 2023 07:33

Сили ППО знищили шість ударних бпла та одну керовану ракету
17 Жовтня 2023 07:20

ЗСУ влучили у 2 вертольоти на посадкових майданчиках окупантів — Генштаб
17 Жовтня 2023 07:07

Байден завтра відвідає Ізраїль
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки