Політика

У Польщі затримали ексголову МВС та його заступника, у Варшаві почалися протести

10 Січня 2024 08:19
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польща

У президентському палаці у Варшаві поліція затримала колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка.

Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

За інформацією, Камінський та Вонсік прибули до президентського палацу на запрошення польського президента Анджея Дуди. Самого Дуди на момент затримання не було. Видання пише, що Камінський та Вонсік були здивовані, але опір не чинили. Затримання відбулося відповідно до ухвали суду, винесеної 9 січня. Затриманих доправили до слідчого ізолятора.

Після затримання на вулиці Варшави вийшли близько 300 людей. Вони протестували перед президентським палацом та перед окружним управлінням поліції. На демонстрації з’явився зокрема і співзасновник та голова партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський.

Протестувальники заявили, що не очікували, що Маріуш Камінський і Мацей Восік будуть затримані.

“Я глибоко засмучений тим, що зараз відбувається в Польщі. Про те, що міліція може незаконно затримувати чесних громадян і чесних політиків”, — сказав кореспонденту RMF24 один із протестувальників.

Демонстрація також очікується у середу о 20.00.


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