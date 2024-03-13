У Польщі зафіксували рекордний показник спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі

За останні дві доби на польсько-білоруському кордоні зафіксовано 173 спроби нелегального перетину. Мігранти кілька разів намагалися пробратися до країн Західної Європи.

Про це повідомили у Підляському відділі прикордонної служби Польщі.

У відомстві зазначили, що 12 березня було зафіксовано рекордний показник незаконних спроб перетину польсько-білоруського кордону від початку цього року – 133, у тому числі 109 у зоні відповідальності Прикордонної застави Дубіче-Церківне.

“Більшість мігрантів, побачивши польські служби, повернулися назад у Білорусь. Своєю чергою, в районі службової відповідальності прикордонної застави в Біловежі іноземці намагалися перетнути прикордонну річку Пшевлока”, — йдеться у повідомленні.

11 березня було зафіксовано 40 випадків спроби нелегального перетину кордону. Того ж дня в місті Гайнівка польські прикордонники затримали громадянина України, який приїхав забрати нелегальних мігрантів.

Загалом у 2024 році на ділянці, що охороняється Підляським відділом прикордонної служби, зафіксовано 1142 спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону.