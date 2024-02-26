У Польщі утилізують українське зерно, яке розсипали під час протестів фермерів

У Котомирі під Бидгощем завершили збір української кукурудзи, яку розсипали на кордоні під час протестів польських фермерів.

Про це повідомили в матеріалі PAP.

Співробітник компанії, яка організовує транспорту безпеку, Павел Білевський розповів, що збіжжя везли з України до Марокко.

“Вісім із сорока вагонів були відкриті. Вагони однозначно відкрили треті особи. Митні мотузки товщиною 8 мм були перерізані. Таким чином були відкриті подвійні бокові двері вагонів”, — заявив чоловік.

Білевський зазначив, що висипалося від 160 до 180 тонн. Близько 30 тонн залишилося на землі. Його зважують на митниці та закріплюють для подальшої утилізації або продажу на біогаз.