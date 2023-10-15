У Польщі проходять вибори до Сейму та Сенату

У Польщі сьогодні, 15 жовтня, відбуваються парламентські вибори. Виборчі дільниці будуть відкриті з 7:00. Після закриття дільниць о 21:00 буде оприлюднено результати екзит-полу.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, правляча національно-консервативна партія “Право і справедливість” (ПіС) віце-прем’єра Ярослава Качинського з результатом 34 відсотки голосів лише незначно випереджає опозиційну ліберально-консервативну партію “Громадянська платформа” (ГП) екс-прем’єра Європейської ради Дональда Туска, за яку готові голосувати 32 відсотки виборців.

У разі перемоги кожному із суперників доведеться шукати партнерів для створення урядової коаліції. При цьому партнером ПіС може стати украй права партія “Конфедерація свободи та незалежності”, яка, зокрема, виступає за припинення допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. Крім того, уряд Польщі на чолі з ПіС уже багато років перебуває у жорсткому протистоянні з Брюсселем, головним чином через свою реформу судової системи, яку критики засуджують як зазіхання на верховенство закону та демократію. До того ж, передвиборна кампанія правлячої партії була сильно забарвлена в антинімецькі тони.

Партія Дональда Туска у міжнародній політиці виступає за орієнтацію як на США, так і на Євросоюз, і дотримується щодо Росії та її агресії проти України проєвропейського курсу. У разі перемоги ГП обіцяє також домагатися переходу країни на євро, легалізувати аборти до 12 тижня вагітності та розглянути питання про легалізацію одностатевих шлюбів.

На думку експертів, як для лідера опозиції Дональда Туска, так і для його суперника Ярослава Качинського, поразка на парламентських виборах у Польщі може означати занепад політичної кар’єри.