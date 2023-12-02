Економіка

У Польщі на кордоні з Україною заблоковано 2400 вантажівок

2 Грудня 2023 09:44
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кордон, польща

На українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2400 вантажних транспортних засобів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

“На жаль, блокування триває… Станом на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег, у чергах у бік України на території Польщі на всіх чотирьох напрямках перебуває десь 2400 вантажних транспортних засобів. Найбільше їх навпроти (пунктів пропуску) “Шегині” та “Рава-Руська”, – сказав Демченко.

Він нагадав, що польські протестувальники блокують також пункти пропуску “Ягодин” та “Краківець”.

За словами речника, певна кількість транспортних засобів за добу перетинає кордон як на виїзд із Польщі, так і на в’їзд, проте цей рух не такий інтенсивний, як до початку акцій протесту, коли кордон перетинали близько 1200-1300 вантажівок.

Польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб режим перетину кордону за дозволами відновили з 1 січня.

У понеділок, 4 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Транспортної ради Європейського Союзу. Головна тема – польська транспортна галузь.


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