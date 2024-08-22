Суспільство

У поліції попередили про загрозу ракетних ударів 23 та 24 серпня
22 Серпня 2024 16:38
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поліція
Ілюстративне фото / Суспільне

Українців закликали бути уважними до сповіщень тривоги та попередили про ризик ракетних ударів у День державного прапора та День Незалежності, 23-24 серпня.

За словами начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максима Ахрамєєва, в ці дні існує висока ймовірність нанесення країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів “Повітряна тривога” або “Ракетна небезпека”.

Як розповів Ахрамєєв, до забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

Нацполіція також звертається до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.


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