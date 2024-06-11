У Північній Осетії розбився Су-34

У горах Північної Осетії розбився російський літак Су-34.

Про це повідомило російське державне пропагандистське інформагентство ТАСС.

За інформацією міністерства оборони Росії, екіпаж літака загинув. Попередньою причиною катастрофи Су-34 у Північній Осетії в міноборони Росії назвали технічну несправність.

Як додали згодом пропагандисти ТАСС, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту. За їхніми даними, машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту було два пілоти, вони загинули.

На місце падіння літака вилетіла комісія повітряно-космічних сил Росії.