У Південній Кореї заявили, що Росія допомогла КНДР запустити супутник-шпигун

У Південній Кореї стверджують, що Північна Корея отримала допомогу від Росії для успішного запуску розвідувального супутника на цьому тижні.

Про це заявив Ю Санг-Бам, член керівної південнокорейської Партії влади народу, який входить до парламентського комітету з питань розвідки, пише “Європейська правда” з посиланням на агентство Reuters.

Запуск супутника-шпигуна у вівторок став третьою спробою Північної Кореї після двох невдалих запусків і першою після поїздки її лідера Кім Чен Ина до Росії у вересні. Під час того візиту президент РФ Владімір Путін пообіцяв допомогти Пхеньяну у створенні супутників.

Після переговорів між лідерами Північна Корея надіслала дані про ракети-носії, які використовували під час двох попередніх запусків супутників, а Росія запропонувала свій аналіз цих даних, сказав Ю Санг-Бам.

“Щодо успіху третього запуску, Національна розвідувальна служба оцінила, що була допомога з боку Росії”, – сказав Ю журналістам, посилаючись на публічно заявлену обіцянку Путіна допомогти КНДР з ракетою-носієм, а також на обмін даними між Пхеньяном і Москвою.

Інший член комітету Юн Кун-Юн заявив, що запуск був успішним, оскільки супутник вийшов на орбіту, і що Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерне випробування наступного року.