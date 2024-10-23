Новини

У Пентагону є докази перебування солдатів КНДР в РФ – Остін
23 Жовтня 2024 14:32
читать на русском →
кндр, пентагон
Ллойд Остін / Фото з відкритих джерел

У Пентагона вже є докази перебування військ КНДР у РФ. Проте, поки невідомо, з якою метою вони туди прибули.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остіну середу журналістам у Римі.

За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і “ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії”.

“Що саме вони роблять, залишилося з’ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися”.

Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це “дуже-дуже серйозне питання”, яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Жовтня 2024 16:06

Уряд ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання
23 Жовтня 2024 17:29

Міноборони перевірить Обухівський ТЦК після скандалу про мобілізацію гвалтівників
23 Жовтня 2024 14:32

У Пентагону є докази перебування солдатів КНДР в РФ – Остін
23 Жовтня 2024 14:17

Зеленський доручив розробити план дій для українців в умовах війни
23 Жовтня 2024 13:21

Україна отримала черговий транш від МВФ – Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки