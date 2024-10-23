У Пентагону є докази перебування солдатів КНДР в РФ – Остін

У Пентагона вже є докази перебування військ КНДР у РФ. Проте, поки невідомо, з якою метою вони туди прибули.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остіну середу журналістам у Римі.

За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і “ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії”.

“Що саме вони роблять, залишилося з’ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися”.

Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це “дуже-дуже серйозне питання”, яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.