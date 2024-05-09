Політика

У Палаті представників проголосували проти відставки спікера Майка Джонсона

9 Травня 2024 07:30
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Майк Джонсон / Getty Images

Голосування відбулося у середу, 8 травня. 

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Членкиня Палати представників США республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала це подання після серії погроз, а також зустрічей із Джонсоном, під час яких вона вимагала прийняти цілу низку умов.

“Зокрема, конгресвумен хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду”, – йдеться у повідомленні.

Натомість її ініціативу підтримали лише 11 республіканців, 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи.

Загалом Джонсона підтримали 359 конгресменів, 43 виступили проти, семеро утрималися.


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